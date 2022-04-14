RIFT AI (RIFT) -rahakkeen tokenomiikka
RIFT AI (RIFT) -rahakkeen tiedot
The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.
RIFT AI (RIFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu RIFT AI (RIFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
RIFT AI (RIFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RIFT AI (RIFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RIFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIFT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RIFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.