RIFT AI – hinta (RIFT)

1RIFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00974538
$0.00974538$0.00974538
-2.40%1D
USD
Reaaliaikainen RIFT AI (RIFT) -hintakaavio
RIFT AI (RIFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00956406
$ 0.00956406$ 0.00956406
24 h:n matalin
$ 0.01006934
$ 0.01006934$ 0.01006934
24 h:n korkein

$ 0.00956406
$ 0.00956406$ 0.00956406

$ 0.01006934
$ 0.01006934$ 0.01006934

$ 0.02960724
$ 0.02960724$ 0.02960724

$ 0.00606932
$ 0.00606932$ 0.00606932

-0.72%

-2.48%

-11.50%

-11.50%

RIFT AI (RIFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00974538. Viimeisen 24 tunnin aikana RIFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00956406 ja korkeimmillaan $ 0.01006934 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RIFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02960724, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00606932.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RIFT on muuttunut -0.72% viimeisen tunnin aikana, -2.48% 24 tunnin aikana ja -11.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RIFT AI (RIFT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M

--
----

$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,078.0501
999,997,078.0501 999,997,078.0501

RIFT AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999997078.0501. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.75M.

RIFT AI (RIFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RIFT AI – USD -hinta muuttui $ -0.000248202608088804.
Viimeisten 30 päivän aikana RIFT AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014765273.
Viimeisten 60 päivän aikana RIFT AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0048866122.
Viimeisten 90 päivän aikana RIFT AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.000930956767675798.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000248202608088804-2.48%
30 päivää$ +0.0014765273+15.15%
60 päivää$ +0.0048866122+50.14%
90 päivää$ -0.000930956767675798-8.71%

Mikä on RIFT AI (RIFT)

The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

RIFT AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RIFT AI (RIFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RIFT AI (RIFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RIFT AI-rahakkeelle.

Tarkista RIFT AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

RIFT paikallisiin valuuttoihin

RIFT AI (RIFT) -rahakkeen tokenomiikka

RIFT AI (RIFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RIFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RIFT AI (RIFT)”

Paljonko RIFT AI (RIFT) on arvoltaan tänään?
RIFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00974538 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RIFT-USD-parin nykyinen hinta?
RIFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00974538. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RIFT AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RIFT markkina-arvo on $ 9.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli RIFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RIFT saavutti ATH-hinnaksi 0.02960724 USD.
Mikä oli RIFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RIFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00606932 USD.
Mikä on RIFT-rahakkeen treidausvolyymi?
RIFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RIFT tänä vuonna korkeammalle?
RIFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RIFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
