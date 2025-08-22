Lisätietoja REXBT-rahakkeesta

REXBT-rahakkeen hintatiedot

REXBT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

REXBT-rahakkeen tokenomiikka

REXBT-rahakkeen hintaennuste

rexbt by Virtuals-logo

rexbt by Virtuals – hinta (REXBT)

Ei listattu

1REXBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-4.80%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen rexbt by Virtuals (REXBT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:47:13 (UTC+8)

rexbt by Virtuals (REXBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00004482
24 h:n matalin
$ 0.00004737
24 h:n korkein

$ 0.00004482
$ 0.00004737
$ 0.00419595
$ 0.00004097
-1.92%

-4.84%

-8.63%

-8.63%

rexbt by Virtuals (REXBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00004493. Viimeisen 24 tunnin aikana REXBT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00004482 ja korkeimmillaan $ 0.00004737 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00419595, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00004097.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REXBT on muuttunut -1.92% viimeisen tunnin aikana, -4.84% 24 tunnin aikana ja -8.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

rexbt by Virtuals (REXBT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 45.14K
--
$ 45.14K
999.99M
999,993,561.314684
rexbt by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999993561.314684. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.14K.

rexbt by Virtuals (REXBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana rexbt by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana rexbt by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000106465.
Viimeisten 60 päivän aikana rexbt by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000055224.
Viimeisten 90 päivän aikana rexbt by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.00021699869213791965.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.84%
30 päivää$ -0.0000106465-23.69%
60 päivää$ -0.0000055224-12.29%
90 päivää$ -0.00021699869213791965-82.84%

Mikä on rexbt by Virtuals (REXBT)

Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

rexbt by Virtuals (REXBT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

rexbt by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon rexbt by Virtuals (REXBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko rexbt by Virtuals (REXBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita rexbt by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista rexbt by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

REXBT paikallisiin valuuttoihin

rexbt by Virtuals (REXBT) -rahakkeen tokenomiikka

rexbt by Virtuals (REXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REXBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”rexbt by Virtuals (REXBT)”

Paljonko rexbt by Virtuals (REXBT) on arvoltaan tänään?
REXBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00004493 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REXBT-USD-parin nykyinen hinta?
REXBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00004493. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on rexbt by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REXBT markkina-arvo on $ 45.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli REXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REXBT saavutti ATH-hinnaksi 0.00419595 USD.
Mikä oli REXBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REXBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00004097 USD.
Mikä on REXBT-rahakkeen treidausvolyymi?
REXBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REXBT tänä vuonna korkeammalle?
REXBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REXBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.