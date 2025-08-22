Lisätietoja REVO-rahakkeesta

REVO-rahakkeen hintatiedot

REVO-rahakkeen valkoinen paperi

REVO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

REVO-rahakkeen tokenomiikka

REVO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Revomon-logo

Revomon – hinta (REVO)

Ei listattu

1REVO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01811553
$0.01811553$0.01811553
+0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Revomon (REVO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:02:04 (UTC+8)

Revomon (REVO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01798438
$ 0.01798438$ 0.01798438
24 h:n matalin
$ 0.01933714
$ 0.01933714$ 0.01933714
24 h:n korkein

$ 0.01798438
$ 0.01798438$ 0.01798438

$ 0.01933714
$ 0.01933714$ 0.01933714

$ 0.168708
$ 0.168708$ 0.168708

$ 0.00518872
$ 0.00518872$ 0.00518872

+0.44%

+0.36%

-7.08%

-7.08%

Revomon (REVO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01811553. Viimeisen 24 tunnin aikana REVO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01798438 ja korkeimmillaan $ 0.01933714 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REVO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.168708, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00518872.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REVO on muuttunut +0.44% viimeisen tunnin aikana, +0.36% 24 tunnin aikana ja -7.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Revomon (REVO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 553.35K
$ 553.35K$ 553.35K

--
----

$ 833.31K
$ 833.31K$ 833.31K

30.55M
30.55M 30.55M

46,000,000.0
46,000,000.0 46,000,000.0

Revomon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 553.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REVO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.55M ja sen kokonaistarjonta on 46000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 833.31K.

Revomon (REVO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Revomon – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Revomon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001243993.
Viimeisten 60 päivän aikana Revomon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0041477009.
Viimeisten 90 päivän aikana Revomon – USD -hinnan muutos oli $ -0.000671214331092436.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.36%
30 päivää$ +0.0001243993+0.69%
60 päivää$ +0.0041477009+22.90%
90 päivää$ -0.000671214331092436-3.57%

Mikä on Revomon (REVO)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Revomon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Revomon (REVO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Revomon (REVO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Revomon-rahakkeelle.

Tarkista Revomon-rahakkeen hintaennuste nyt!

REVO paikallisiin valuuttoihin

Revomon (REVO) -rahakkeen tokenomiikka

Revomon (REVO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REVO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Revomon (REVO)”

Paljonko Revomon (REVO) on arvoltaan tänään?
REVO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01811553 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REVO-USD-parin nykyinen hinta?
REVO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01811553. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Revomon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REVO markkina-arvo on $ 553.35K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REVO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REVO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.55M USD.
Mikä oli REVO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REVO saavutti ATH-hinnaksi 0.168708 USD.
Mikä oli REVO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REVO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00518872 USD.
Mikä on REVO-rahakkeen treidausvolyymi?
REVO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REVO tänä vuonna korkeammalle?
REVO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REVO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:02:04 (UTC+8)

Revomon (REVO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.