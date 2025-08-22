Lisätietoja RVLT-rahakkeesta

RVLT-rahakkeen hintatiedot

RVLT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RVLT-rahakkeen tokenomiikka

RVLT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Revolt 2 Earn-logo

Revolt 2 Earn – hinta (RVLT)

Ei listattu

1RVLT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Revolt 2 Earn (RVLT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:41:01 (UTC+8)

Revolt 2 Earn (RVLT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

+0.26%

-5.12%

-5.12%

Revolt 2 Earn (RVLT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RVLT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RVLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RVLT on muuttunut +1.00% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja -5.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Revolt 2 Earn (RVLT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 831.80K
$ 831.80K$ 831.80K

--
----

$ 836.31K
$ 836.31K$ 836.31K

65.07T
65.07T 65.07T

65,424,725,966,677.0
65,424,725,966,677.0 65,424,725,966,677.0

Revolt 2 Earn-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 831.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RVLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 65.07T ja sen kokonaistarjonta on 65424725966677.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 836.31K.

Revolt 2 Earn (RVLT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Revolt 2 Earn – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Revolt 2 Earn – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Revolt 2 Earn – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Revolt 2 Earn – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.26%
30 päivää$ 0-18.97%
60 päivää$ 0+26.25%
90 päivää$ 0--

Mikä on Revolt 2 Earn (RVLT)

(RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Revolt 2 Earn (RVLT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Revolt 2 Earn-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Revolt 2 Earn (RVLT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Revolt 2 Earn (RVLT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Revolt 2 Earn-rahakkeelle.

Tarkista Revolt 2 Earn-rahakkeen hintaennuste nyt!

RVLT paikallisiin valuuttoihin

Revolt 2 Earn (RVLT) -rahakkeen tokenomiikka

Revolt 2 Earn (RVLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RVLT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Revolt 2 Earn (RVLT)”

Paljonko Revolt 2 Earn (RVLT) on arvoltaan tänään?
RVLT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RVLT-USD-parin nykyinen hinta?
RVLT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Revolt 2 Earn-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RVLT markkina-arvo on $ 831.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RVLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RVLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 65.07T USD.
Mikä oli RVLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RVLT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli RVLT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RVLT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RVLT-rahakkeen treidausvolyymi?
RVLT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RVLT tänä vuonna korkeammalle?
RVLT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RVLT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:41:01 (UTC+8)

Revolt 2 Earn (RVLT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.