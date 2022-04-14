Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen tokenomiikka
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen tiedot
Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions.
Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RFSTETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RFSTETH-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RFSTETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RFSTETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.