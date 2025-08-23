Lisätietoja RFSTETH-rahakkeesta

Return Finance Lido stETH-logo

Return Finance Lido stETH – hinta (RFSTETH)

Ei listattu

1RFSTETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.179291
$0.179291$0.179291
+9.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:31:48 (UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.159265
$ 0.159265$ 0.159265
24 h:n matalin
$ 0.176107
$ 0.176107$ 0.176107
24 h:n korkein

$ 0.159265
$ 0.159265$ 0.159265

$ 0.176107
$ 0.176107$ 0.176107

$ 0.180658
$ 0.180658$ 0.180658

$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564

-0.09%

+9.26%

+2.90%

+2.90%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.179294. Viimeisen 24 tunnin aikana RFSTETH on vaihdellut alimmillaan $ 0.159265 ja korkeimmillaan $ 0.176107 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RFSTETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.180658, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01883564.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RFSTETH on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, +9.26% 24 tunnin aikana ja +2.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

--
----

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

6.85
6.85 6.85

6.853685675685387
6.853685675685387 6.853685675685387

Return Finance Lido stETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.23 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RFSTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.85 ja sen kokonaistarjonta on 6.853685675685387. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.23.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Return Finance Lido stETH – USD -hinta muuttui $ +0.01487088.
Viimeisten 30 päivän aikana Return Finance Lido stETH – USD -hinnan muutos oli $ +0.0517018095.
Viimeisten 60 päivän aikana Return Finance Lido stETH – USD -hinnan muutos oli $ +0.1862378952.
Viimeisten 90 päivän aikana Return Finance Lido stETH – USD -hinnan muutos oli $ +0.145135813523037364.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01487088+9.26%
30 päivää$ +0.0517018095+28.84%
60 päivää$ +0.1862378952+103.87%
90 päivää$ +0.145135813523037364+424.89%

Mikä on Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Return Finance Lido stETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Return Finance Lido stETH (RFSTETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Return Finance Lido stETH-rahakkeelle.

Tarkista Return Finance Lido stETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

RFSTETH paikallisiin valuuttoihin

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen tokenomiikka

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RFSTETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Return Finance Lido stETH (RFSTETH)”

Paljonko Return Finance Lido stETH (RFSTETH) on arvoltaan tänään?
RFSTETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.179294 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RFSTETH-USD-parin nykyinen hinta?
RFSTETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.179294. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Return Finance Lido stETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RFSTETH markkina-arvo on $ 1.23 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RFSTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RFSTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.85 USD.
Mikä oli RFSTETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RFSTETH saavutti ATH-hinnaksi 0.180658 USD.
Mikä oli RFSTETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RFSTETH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01883564 USD.
Mikä on RFSTETH-rahakkeen treidausvolyymi?
RFSTETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RFSTETH tänä vuonna korkeammalle?
RFSTETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RFSTETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:31:48 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.