Lisätietoja REFI-rahakkeesta

REFI-rahakkeen hintatiedot

REFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

REFI-rahakkeen tokenomiikka

REFI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Retard Finance-logo

Retard Finance – hinta (REFI)

Ei listattu

1REFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+7.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Retard Finance (REFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:47:00 (UTC+8)

Retard Finance (REFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.67%

+7.65%

+10.20%

+10.20%

Retard Finance (REFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana REFI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REFI on muuttunut +1.67% viimeisen tunnin aikana, +7.65% 24 tunnin aikana ja +10.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Retard Finance (REFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 67.83K
$ 67.83K$ 67.83K

--
----

$ 67.83K
$ 67.83K$ 67.83K

999.56M
999.56M 999.56M

999,560,825.10513
999,560,825.10513 999,560,825.10513

Retard Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 67.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.56M ja sen kokonaistarjonta on 999560825.10513. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 67.83K.

Retard Finance (REFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Retard Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Retard Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Retard Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Retard Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.65%
30 päivää$ 0+50.36%
60 päivää$ 0-21.29%
90 päivää$ 0--

Mikä on Retard Finance (REFI)

Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Retard Finance (REFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Retard Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Retard Finance (REFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Retard Finance (REFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Retard Finance-rahakkeelle.

Tarkista Retard Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

REFI paikallisiin valuuttoihin

Retard Finance (REFI) -rahakkeen tokenomiikka

Retard Finance (REFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Retard Finance (REFI)”

Paljonko Retard Finance (REFI) on arvoltaan tänään?
REFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REFI-USD-parin nykyinen hinta?
REFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Retard Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REFI markkina-arvo on $ 67.83K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.56M USD.
Mikä oli REFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REFI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli REFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on REFI-rahakkeen treidausvolyymi?
REFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REFI tänä vuonna korkeammalle?
REFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:47:00 (UTC+8)

Retard Finance (REFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.