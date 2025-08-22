Resupply USD – hinta (REUSD)
Resupply USD (REUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.990463. Viimeisen 24 tunnin aikana REUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.989502 ja korkeimmillaan $ 0.990735 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.023, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.969015.
Lyhyen aikavälin tuloksissa REUSD on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja +0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Resupply USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.07M ja sen kokonaistarjonta on 88074967.68241291. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.23M.
Tämän päivän aikana Resupply USD – USD -hinta muuttui $ +0.00053731.
Viimeisten 30 päivän aikana Resupply USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008475391.
Viimeisten 60 päivän aikana Resupply USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002853523.
Viimeisten 90 päivän aikana Resupply USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008658041778278.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00053731
|+0.05%
|30 päivää
|$ +0.0008475391
|+0.09%
|60 päivää
|$ +0.0002853523
|+0.03%
|90 päivää
|$ +0.0008658041778278
|+0.09%
A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.
