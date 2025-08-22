Lisätietoja REUSD-rahakkeesta

Resupply USD – hinta (REUSD)

1REUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.99025
$0.99025$0.99025
0.00%1D
Reaaliaikainen Resupply USD (REUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:11:54 (UTC+8)

Resupply USD (REUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.989502
$ 0.989502$ 0.989502
24 h:n matalin
$ 0.990735
$ 0.990735$ 0.990735
24 h:n korkein

$ 0.989502
$ 0.989502$ 0.989502

$ 0.990735
$ 0.990735$ 0.990735

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.969015
$ 0.969015$ 0.969015

+0.01%

+0.05%

+0.02%

+0.02%

Resupply USD (REUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.990463. Viimeisen 24 tunnin aikana REUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.989502 ja korkeimmillaan $ 0.990735 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.023, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.969015.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REUSD on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja +0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Resupply USD (REUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 87.23M
$ 87.23M$ 87.23M

--
----

$ 87.23M
$ 87.23M$ 87.23M

88.07M
88.07M 88.07M

88,074,967.68241291
88,074,967.68241291 88,074,967.68241291

Resupply USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.07M ja sen kokonaistarjonta on 88074967.68241291. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.23M.

Resupply USD (REUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Resupply USD – USD -hinta muuttui $ +0.00053731.
Viimeisten 30 päivän aikana Resupply USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008475391.
Viimeisten 60 päivän aikana Resupply USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002853523.
Viimeisten 90 päivän aikana Resupply USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008658041778278.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00053731+0.05%
30 päivää$ +0.0008475391+0.09%
60 päivää$ +0.0002853523+0.03%
90 päivää$ +0.0008658041778278+0.09%

Mikä on Resupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Resupply USD (REUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Resupply USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Resupply USD (REUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Resupply USD (REUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Resupply USD-rahakkeelle.

Tarkista Resupply USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

REUSD paikallisiin valuuttoihin

Resupply USD (REUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Resupply USD (REUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Resupply USD (REUSD)”

Paljonko Resupply USD (REUSD) on arvoltaan tänään?
REUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.990463 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REUSD-USD-parin nykyinen hinta?
REUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.990463. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Resupply USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REUSD markkina-arvo on $ 87.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.07M USD.
Mikä oli REUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.023 USD.
Mikä oli REUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.969015 USD.
Mikä on REUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
REUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REUSD tänä vuonna korkeammalle?
REUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.