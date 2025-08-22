Lisätietoja RSUP-rahakkeesta

RSUP-rahakkeen hintatiedot

RSUP-rahakkeen valkoinen paperi

RSUP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RSUP-rahakkeen tokenomiikka

RSUP-rahakkeen hintaennuste

Resupply-logo

Resupply – hinta (RSUP)

Ei listattu

1RSUP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.035
$1.035$1.035
+2.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Resupply (RSUP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:11:47 (UTC+8)

Resupply (RSUP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h:n matalin
$ 1.063
$ 1.063$ 1.063
24 h:n korkein

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.063
$ 1.063$ 1.063

$ 4.59
$ 4.59$ 4.59

$ 0.982295
$ 0.982295$ 0.982295

-0.06%

+2.90%

-17.11%

-17.11%

Resupply (RSUP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.035. Viimeisen 24 tunnin aikana RSUP on vaihdellut alimmillaan $ 1.001 ja korkeimmillaan $ 1.063 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RSUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.59, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.982295.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RSUP on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, +2.90% 24 tunnin aikana ja -17.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Resupply (RSUP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.64M
$ 8.64M$ 8.64M

--
----

$ 67.33M
$ 67.33M$ 67.33M

8.35M
8.35M 8.35M

65,038,980.44
65,038,980.44 65,038,980.44

Resupply-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RSUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.35M ja sen kokonaistarjonta on 65038980.44. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 67.33M.

Resupply (RSUP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Resupply – USD -hinta muuttui $ +0.02922018.
Viimeisten 30 päivän aikana Resupply – USD -hinnan muutos oli $ -0.2841002550.
Viimeisten 60 päivän aikana Resupply – USD -hinnan muutos oli $ -0.3940927065.
Viimeisten 90 päivän aikana Resupply – USD -hinnan muutos oli $ -1.4799641868010337.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.02922018+2.90%
30 päivää$ -0.2841002550-27.44%
60 päivää$ -0.3940927065-38.07%
90 päivää$ -1.4799641868010337-58.84%

Mikä on Resupply (RSUP)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

Resupply-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Resupply (RSUP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Resupply (RSUP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Resupply-rahakkeelle.

Tarkista Resupply-rahakkeen hintaennuste nyt!

RSUP paikallisiin valuuttoihin

Resupply (RSUP) -rahakkeen tokenomiikka

Resupply (RSUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RSUP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Resupply (RSUP)”

Paljonko Resupply (RSUP) on arvoltaan tänään?
RSUP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.035 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RSUP-USD-parin nykyinen hinta?
RSUP -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.035. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Resupply-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RSUP markkina-arvo on $ 8.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RSUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RSUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.35M USD.
Mikä oli RSUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RSUP saavutti ATH-hinnaksi 4.59 USD.
Mikä oli RSUP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RSUP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.982295 USD.
Mikä on RSUP-rahakkeen treidausvolyymi?
RSUP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RSUP tänä vuonna korkeammalle?
RSUP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RSUP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Resupply (RSUP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

