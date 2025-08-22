Lisätietoja RSAVAX-rahakkeesta

Restaked sAVAX-logo

Restaked sAVAX – hinta (RSAVAX)

Ei listattu

1RSAVAX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$27.86
$27.86$27.86
-1.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Restaked sAVAX (RSAVAX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:24:51 (UTC+8)

Restaked sAVAX (RSAVAX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 27.54
$ 27.54$ 27.54
24 h:n matalin
$ 28.52
$ 28.52$ 28.52
24 h:n korkein

$ 27.54
$ 27.54$ 27.54

$ 28.52
$ 28.52$ 28.52

$ 49.42
$ 49.42$ 49.42

$ 17.69
$ 17.69$ 17.69

+0.09%

-1.52%

-7.36%

-7.36%

Restaked sAVAX (RSAVAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $27.86. Viimeisen 24 tunnin aikana RSAVAX on vaihdellut alimmillaan $ 27.54 ja korkeimmillaan $ 28.52 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RSAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 49.42, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 17.69.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RSAVAX on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -1.52% 24 tunnin aikana ja -7.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Restaked sAVAX (RSAVAX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

--
----

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

136.14K
136.14K 136.14K

136,143.457103998
136,143.457103998 136,143.457103998

Restaked sAVAX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RSAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 136.14K ja sen kokonaistarjonta on 136143.457103998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.80M.

Restaked sAVAX (RSAVAX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Restaked sAVAX – USD -hinta muuttui $ -0.43160618343957.
Viimeisten 30 päivän aikana Restaked sAVAX – USD -hinnan muutos oli $ -2.9743308140.
Viimeisten 60 päivän aikana Restaked sAVAX – USD -hinnan muutos oli $ +10.5205015580.
Viimeisten 90 päivän aikana Restaked sAVAX – USD -hinnan muutos oli $ -0.10500708999892.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.43160618343957-1.52%
30 päivää$ -2.9743308140-10.67%
60 päivää$ +10.5205015580+37.76%
90 päivää$ -0.10500708999892-0.37%

Mikä on Restaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

Restaked sAVAX (RSAVAX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Restaked sAVAX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Restaked sAVAX (RSAVAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Restaked sAVAX (RSAVAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Restaked sAVAX-rahakkeelle.

Tarkista Restaked sAVAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

RSAVAX paikallisiin valuuttoihin

Restaked sAVAX (RSAVAX) -rahakkeen tokenomiikka

Restaked sAVAX (RSAVAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RSAVAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Restaked sAVAX (RSAVAX)”

Paljonko Restaked sAVAX (RSAVAX) on arvoltaan tänään?
RSAVAX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 27.86 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RSAVAX-USD-parin nykyinen hinta?
RSAVAX -USD-parin nykyinen hinta on $ 27.86. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Restaked sAVAX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RSAVAX markkina-arvo on $ 3.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RSAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RSAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 136.14K USD.
Mikä oli RSAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RSAVAX saavutti ATH-hinnaksi 49.42 USD.
Mikä oli RSAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RSAVAX-rahakkeen ATL-hinta oli 17.69 USD.
Mikä on RSAVAX-rahakkeen treidausvolyymi?
RSAVAX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RSAVAX tänä vuonna korkeammalle?
RSAVAX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RSAVAX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.