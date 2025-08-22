Lisätietoja WSTUSR-rahakkeesta

WSTUSR-rahakkeen hintatiedot

WSTUSR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WSTUSR-rahakkeen tokenomiikka

WSTUSR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Resolv wstUSR-logo

Resolv wstUSR – hinta (WSTUSR)

Ei listattu

1WSTUSR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.1
$1.1$1.1
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Resolv wstUSR (WSTUSR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:11:32 (UTC+8)

Resolv wstUSR (WSTUSR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 h:n matalin
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 h:n korkein

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.58995
$ 0.58995$ 0.58995

+0.01%

+0.01%

+0.10%

+0.10%

Resolv wstUSR (WSTUSR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.1. Viimeisen 24 tunnin aikana WSTUSR on vaihdellut alimmillaan $ 1.1 ja korkeimmillaan $ 1.1 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSTUSR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.11, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.58995.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WSTUSR on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja +0.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Resolv wstUSR (WSTUSR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 225.17M
$ 225.17M$ 225.17M

--
----

$ 225.17M
$ 225.17M$ 225.17M

204.14M
204.14M 204.14M

204,138,173.5006755
204,138,173.5006755 204,138,173.5006755

Resolv wstUSR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 225.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WSTUSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 204.14M ja sen kokonaistarjonta on 204138173.5006755. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 225.17M.

Resolv wstUSR (WSTUSR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Resolv wstUSR – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Resolv wstUSR – USD -hinnan muutos oli $ +0.0143067100.
Viimeisten 60 päivän aikana Resolv wstUSR – USD -hinnan muutos oli $ +0.8920038600.
Viimeisten 90 päivän aikana Resolv wstUSR – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ +0.0143067100+1.30%
60 päivää$ +0.8920038600+81.09%
90 päivää$ 0--

Mikä on Resolv wstUSR (WSTUSR)

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Resolv wstUSR (WSTUSR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Resolv wstUSR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Resolv wstUSR (WSTUSR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Resolv wstUSR (WSTUSR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Resolv wstUSR-rahakkeelle.

Tarkista Resolv wstUSR-rahakkeen hintaennuste nyt!

WSTUSR paikallisiin valuuttoihin

Resolv wstUSR (WSTUSR) -rahakkeen tokenomiikka

Resolv wstUSR (WSTUSR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSTUSR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Resolv wstUSR (WSTUSR)”

Paljonko Resolv wstUSR (WSTUSR) on arvoltaan tänään?
WSTUSR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.1 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WSTUSR-USD-parin nykyinen hinta?
WSTUSR -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.1. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Resolv wstUSR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WSTUSR markkina-arvo on $ 225.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WSTUSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WSTUSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 204.14M USD.
Mikä oli WSTUSR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WSTUSR saavutti ATH-hinnaksi 1.11 USD.
Mikä oli WSTUSR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WSTUSR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.58995 USD.
Mikä on WSTUSR-rahakkeen treidausvolyymi?
WSTUSR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WSTUSR tänä vuonna korkeammalle?
WSTUSR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WSTUSR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:11:32 (UTC+8)

Resolv wstUSR (WSTUSR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.