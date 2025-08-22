Lisätietoja RLP-rahakkeesta

Resolv RLP – hinta (RLP)

Ei listattu

1RLP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.23
$1.23$1.23
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Resolv RLP (RLP) -hintakaavio
Resolv RLP (RLP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 h:n matalin
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 h:n korkein

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

--

-0.04%

+0.06%

+0.06%

Resolv RLP (RLP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.23. Viimeisen 24 tunnin aikana RLP on vaihdellut alimmillaan $ 1.23 ja korkeimmillaan $ 1.23 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.35, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.031.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RLP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja +0.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Resolv RLP (RLP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 249.77M
$ 249.77M$ 249.77M

--
----

$ 249.77M
$ 249.77M$ 249.77M

203.31M
203.31M 203.31M

203,313,512.8865802
203,313,512.8865802 203,313,512.8865802

Resolv RLP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 249.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 203.31M ja sen kokonaistarjonta on 203313512.8865802. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 249.77M.

Resolv RLP (RLP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Resolv RLP – USD -hinta muuttui $ -0.000506674872243.
Viimeisten 30 päivän aikana Resolv RLP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0124599000.
Viimeisten 60 päivän aikana Resolv RLP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0299759610.
Viimeisten 90 päivän aikana Resolv RLP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0405055384801914.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000506674872243-0.04%
30 päivää$ +0.0124599000+1.01%
60 päivää$ +0.0299759610+2.44%
90 päivää$ +0.0405055384801914+3.41%

Mikä on Resolv RLP (RLP)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

Resolv RLP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Resolv RLP (RLP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Resolv RLP (RLP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Resolv RLP-rahakkeelle.

Tarkista Resolv RLP-rahakkeen hintaennuste nyt!

RLP paikallisiin valuuttoihin

Resolv RLP (RLP) -rahakkeen tokenomiikka

Resolv RLP (RLP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RLP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Resolv RLP (RLP)”

Paljonko Resolv RLP (RLP) on arvoltaan tänään?
RLP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.23 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RLP-USD-parin nykyinen hinta?
RLP -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.23. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Resolv RLP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RLP markkina-arvo on $ 249.77M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 203.31M USD.
Mikä oli RLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RLP saavutti ATH-hinnaksi 1.35 USD.
Mikä oli RLP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RLP-rahakkeen ATL-hinta oli 1.031 USD.
Mikä on RLP-rahakkeen treidausvolyymi?
RLP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RLP tänä vuonna korkeammalle?
RLP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RLP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
