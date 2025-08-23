Lisätietoja SRUSD-rahakkeesta

SRUSD-rahakkeen hintatiedot

SRUSD-rahakkeen valkoinen paperi

SRUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SRUSD-rahakkeen tokenomiikka

SRUSD-rahakkeen hintaennuste

Reservoir srUSD-logo

Reservoir srUSD – hinta (SRUSD)

Ei listattu

1SRUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.083
$1.083$1.083
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Reservoir srUSD (SRUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:41:40 (UTC+8)

Reservoir srUSD (SRUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.078
$ 1.078$ 1.078
24 h:n matalin
$ 1.093
$ 1.093$ 1.093
24 h:n korkein

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-0.06%

+0.00%

+0.00%

Reservoir srUSD (SRUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.083. Viimeisen 24 tunnin aikana SRUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.078 ja korkeimmillaan $ 1.093 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SRUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.3, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SRUSD on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja +0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Reservoir srUSD (SRUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 127.84M
$ 127.84M$ 127.84M

--
----

$ 127.84M
$ 127.84M$ 127.84M

118.04M
118.04M 118.04M

118,038,880.5935423
118,038,880.5935423 118,038,880.5935423

Reservoir srUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 127.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SRUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.04M ja sen kokonaistarjonta on 118038880.5935423. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 127.84M.

Reservoir srUSD (SRUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Reservoir srUSD – USD -hinta muuttui $ -0.000719187882716.
Viimeisten 30 päivän aikana Reservoir srUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0044318526.
Viimeisten 60 päivän aikana Reservoir srUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0112261614.
Viimeisten 90 päivän aikana Reservoir srUSD – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000719187882716-0.06%
30 päivää$ +0.0044318526+0.41%
60 päivää$ +0.0112261614+1.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on Reservoir srUSD (SRUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

Reservoir srUSD (SRUSD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Reservoir srUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Reservoir srUSD (SRUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Reservoir srUSD (SRUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Reservoir srUSD-rahakkeelle.

Tarkista Reservoir srUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

SRUSD paikallisiin valuuttoihin

Reservoir srUSD (SRUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Reservoir srUSD (SRUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SRUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Reservoir srUSD (SRUSD)”

Paljonko Reservoir srUSD (SRUSD) on arvoltaan tänään?
SRUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.083 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SRUSD-USD-parin nykyinen hinta?
SRUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.083. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Reservoir srUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SRUSD markkina-arvo on $ 127.84M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SRUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SRUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.04M USD.
Mikä oli SRUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SRUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.3 USD.
Mikä oli SRUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SRUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SRUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
SRUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SRUSD tänä vuonna korkeammalle?
SRUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SRUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:41:40 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.