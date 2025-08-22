Lisätietoja RUSD-rahakkeesta

RUSD-rahakkeen hintatiedot

RUSD-rahakkeen valkoinen paperi

RUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RUSD-rahakkeen tokenomiikka

RUSD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Reservoir rUSD-logo

Reservoir rUSD – hinta (RUSD)

Ei listattu

1RUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.997143
$0.997143$0.997143
-0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Reservoir rUSD (RUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:11:05 (UTC+8)

Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.993979
$ 0.993979$ 0.993979
24 h:n matalin
$ 0.999515
$ 0.999515$ 0.999515
24 h:n korkein

$ 0.993979
$ 0.993979$ 0.993979

$ 0.999515
$ 0.999515$ 0.999515

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.971575
$ 0.971575$ 0.971575

-0.04%

-0.07%

+0.01%

+0.01%

Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.997445. Viimeisen 24 tunnin aikana RUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.993979 ja korkeimmillaan $ 0.999515 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.971575.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RUSD on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.07% 24 tunnin aikana ja +0.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.83M
$ 63.83M$ 63.83M

--
----

$ 63.83M
$ 63.83M$ 63.83M

64.01M
64.01M 64.01M

64,009,720.97923818
64,009,720.97923818 64,009,720.97923818

Reservoir rUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 64.01M ja sen kokonaistarjonta on 64009720.97923818. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.83M.

Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Reservoir rUSD – USD -hinta muuttui $ -0.0007834402354285.
Viimeisten 30 päivän aikana Reservoir rUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0021435093.
Viimeisten 60 päivän aikana Reservoir rUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015905257.
Viimeisten 90 päivän aikana Reservoir rUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017204590857785.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0007834402354285-0.07%
30 päivää$ -0.0021435093-0.21%
60 päivää$ -0.0015905257-0.15%
90 päivää$ -0.0017204590857785-0.17%

Mikä on Reservoir rUSD (RUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Reservoir rUSD (RUSD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Reservoir rUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Reservoir rUSD (RUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Reservoir rUSD (RUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Reservoir rUSD-rahakkeelle.

Tarkista Reservoir rUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

RUSD paikallisiin valuuttoihin

Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Reservoir rUSD (RUSD)”

Paljonko Reservoir rUSD (RUSD) on arvoltaan tänään?
RUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.997445 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RUSD-USD-parin nykyinen hinta?
RUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.997445. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Reservoir rUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RUSD markkina-arvo on $ 63.83M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 64.01M USD.
Mikä oli RUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RUSD saavutti ATH-hinnaksi 2.0 USD.
Mikä oli RUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.971575 USD.
Mikä on RUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
RUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RUSD tänä vuonna korkeammalle?
RUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:11:05 (UTC+8)

Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.