Reservoir rUSD – hinta (RUSD)
-0.04%
-0.07%
+0.01%
+0.01%
Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.997445. Viimeisen 24 tunnin aikana RUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.993979 ja korkeimmillaan $ 0.999515 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.971575.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RUSD on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.07% 24 tunnin aikana ja +0.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Reservoir rUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 64.01M ja sen kokonaistarjonta on 64009720.97923818. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.83M.
Tämän päivän aikana Reservoir rUSD – USD -hinta muuttui $ -0.0007834402354285.
Viimeisten 30 päivän aikana Reservoir rUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0021435093.
Viimeisten 60 päivän aikana Reservoir rUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015905257.
Viimeisten 90 päivän aikana Reservoir rUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017204590857785.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0007834402354285
|-0.07%
|30 päivää
|$ -0.0021435093
|-0.21%
|60 päivää
|$ -0.0015905257
|-0.15%
|90 päivää
|$ -0.0017204590857785
|-0.17%
Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Reservoir rUSD (RUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Reservoir rUSD (RUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Reservoir rUSD-rahakkeelle.
Tarkista Reservoir rUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!
Reservoir rUSD (RUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.