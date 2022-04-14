ResearchCoin (RSC) -rahakkeen tokenomiikka
ResearchCoin (RSC) -rahakkeen tiedot
The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering.
ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc).
2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo
ResearchCoin (RSC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu ResearchCoin (RSC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
ResearchCoin (RSC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
ResearchCoin (RSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RSC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RSC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RSC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RSC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
RSC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne RSC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RSC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.