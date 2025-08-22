Lisätietoja EZSOL-rahakkeesta

EZSOL-rahakkeen hintatiedot

EZSOL-rahakkeen valkoinen paperi

EZSOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EZSOL-rahakkeen tokenomiikka

EZSOL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Renzo Restaked SOL-logo

Renzo Restaked SOL – hinta (EZSOL)

Ei listattu

1EZSOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$222.34
$222.34$222.34
-3.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Renzo Restaked SOL (EZSOL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:10:30 (UTC+8)

Renzo Restaked SOL (EZSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 220.42
$ 220.42$ 220.42
24 h:n matalin
$ 230.64
$ 230.64$ 230.64
24 h:n korkein

$ 220.42
$ 220.42$ 220.42

$ 230.64
$ 230.64$ 230.64

$ 344.19
$ 344.19$ 344.19

$ 113.54
$ 113.54$ 113.54

-0.77%

-3.58%

-6.00%

-6.00%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $222.34. Viimeisen 24 tunnin aikana EZSOL on vaihdellut alimmillaan $ 220.42 ja korkeimmillaan $ 230.64 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EZSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 344.19, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 113.54.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EZSOL on muuttunut -0.77% viimeisen tunnin aikana, -3.58% 24 tunnin aikana ja -6.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 35.07M
$ 35.07M$ 35.07M

--
----

$ 35.07M
$ 35.07M$ 35.07M

157.71K
157.71K 157.71K

157,712.777456033
157,712.777456033 157,712.777456033

Renzo Restaked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EZSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 157.71K ja sen kokonaistarjonta on 157712.777456033. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.07M.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Renzo Restaked SOL – USD -hinta muuttui $ -8.2599693833462.
Viimeisten 30 päivän aikana Renzo Restaked SOL – USD -hinnan muutos oli $ -21.0514847100.
Viimeisten 60 päivän aikana Renzo Restaked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +85.4927982920.
Viimeisten 90 päivän aikana Renzo Restaked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +11.67420258969863.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -8.2599693833462-3.58%
30 päivää$ -21.0514847100-9.46%
60 päivää$ +85.4927982920+38.45%
90 päivää$ +11.67420258969863+5.54%

Mikä on Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Renzo Restaked SOL (EZSOL) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Renzo Restaked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Renzo Restaked SOL (EZSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Renzo Restaked SOL (EZSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Renzo Restaked SOL-rahakkeelle.

Tarkista Renzo Restaked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

EZSOL paikallisiin valuuttoihin

Renzo Restaked SOL (EZSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Renzo Restaked SOL (EZSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EZSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Renzo Restaked SOL (EZSOL)”

Paljonko Renzo Restaked SOL (EZSOL) on arvoltaan tänään?
EZSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 222.34 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EZSOL-USD-parin nykyinen hinta?
EZSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 222.34. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Renzo Restaked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EZSOL markkina-arvo on $ 35.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EZSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EZSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 157.71K USD.
Mikä oli EZSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EZSOL saavutti ATH-hinnaksi 344.19 USD.
Mikä oli EZSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EZSOL-rahakkeen ATL-hinta oli 113.54 USD.
Mikä on EZSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
EZSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EZSOL tänä vuonna korkeammalle?
EZSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EZSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:10:30 (UTC+8)

Renzo Restaked SOL (EZSOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.