Renzo Restaked LST – hinta (PZETH)

Ei listattu

1PZETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$5,102.49
$5,102.49
-1.40%1D
USD
Reaaliaikainen Renzo Restaked LST (PZETH) -hintakaavio
Renzo Restaked LST (PZETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5,085.33
$ 5,085.33
24 h:n matalin
$ 5,207.59
$ 5,207.59
24 h:n korkein

$ 5,085.33
$ 5,085.33

$ 5,207.59
$ 5,207.59

$ 5,710.16
$ 5,710.16

$ 1,684.12
$ 1,684.12

0.00%

-1.46%

-7.77%

-7.77%

Renzo Restaked LST (PZETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5,102.49. Viimeisen 24 tunnin aikana PZETH on vaihdellut alimmillaan $ 5,085.33 ja korkeimmillaan $ 5,207.59 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PZETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,710.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,684.12.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PZETH on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.46% 24 tunnin aikana ja -7.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Renzo Restaked LST (PZETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 128.35M
$ 128.35M

--
--

$ 128.35M
$ 128.35M

25.15K
25.15K

25,153.88123962677
25,153.88123962677

Renzo Restaked LST-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 128.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PZETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.15K ja sen kokonaistarjonta on 25153.88123962677. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 128.35M.

Renzo Restaked LST (PZETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Renzo Restaked LST – USD -hinta muuttui $ -76.092390032363.
Viimeisten 30 päivän aikana Renzo Restaked LST – USD -hinnan muutos oli $ +700.5723872490.
Viimeisten 60 päivän aikana Renzo Restaked LST – USD -hinnan muutos oli $ +4,556.7919609740.
Viimeisten 90 päivän aikana Renzo Restaked LST – USD -hinnan muutos oli $ +2,046.1629763218345.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -76.092390032363-1.46%
30 päivää$ +700.5723872490+13.73%
60 päivää$ +4,556.7919609740+89.31%
90 päivää$ +2,046.1629763218345+66.95%

Mikä on Renzo Restaked LST (PZETH)

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

Renzo Restaked LST (PZETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Renzo Restaked LST-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Renzo Restaked LST (PZETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Renzo Restaked LST (PZETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Renzo Restaked LST-rahakkeelle.

Tarkista Renzo Restaked LST-rahakkeen hintaennuste nyt!

PZETH paikallisiin valuuttoihin

Renzo Restaked LST (PZETH) -rahakkeen tokenomiikka

Renzo Restaked LST (PZETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PZETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Renzo Restaked LST (PZETH)”

Paljonko Renzo Restaked LST (PZETH) on arvoltaan tänään?
PZETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5,102.49 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PZETH-USD-parin nykyinen hinta?
PZETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 5,102.49. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Renzo Restaked LST-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PZETH markkina-arvo on $ 128.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PZETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PZETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.15K USD.
Mikä oli PZETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PZETH saavutti ATH-hinnaksi 5,710.16 USD.
Mikä oli PZETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PZETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,684.12 USD.
Mikä on PZETH-rahakkeen treidausvolyymi?
PZETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PZETH tänä vuonna korkeammalle?
PZETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PZETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Renzo Restaked LST (PZETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.