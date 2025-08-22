Lisätietoja EZEIGEN-rahakkeesta

EZEIGEN-rahakkeen hintatiedot

EZEIGEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EZEIGEN-rahakkeen tokenomiikka

EZEIGEN-rahakkeen hintaennuste

Renzo Restaked EIGEN-logo

Renzo Restaked EIGEN – hinta (EZEIGEN)

Ei listattu

1EZEIGEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.36
$1.36$1.36
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:24:44 (UTC+8)

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.56
$ 5.56$ 5.56

$ 0.74914
$ 0.74914$ 0.74914

--

--

-18.40%

-18.40%

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.36. Viimeisen 24 tunnin aikana EZEIGEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EZEIGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.56, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.74914.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EZEIGEN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -18.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

--
----

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

1.97M
1.97M 1.97M

1,973,524.329723199
1,973,524.329723199 1,973,524.329723199

Renzo Restaked EIGEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EZEIGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.97M ja sen kokonaistarjonta on 1973524.329723199. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.68M.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Renzo Restaked EIGEN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Renzo Restaked EIGEN – USD -hinnan muutos oli $ -0.1613460480.
Viimeisten 60 päivän aikana Renzo Restaked EIGEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.2839508640.
Viimeisten 90 päivän aikana Renzo Restaked EIGEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.1613460480-11.86%
60 päivää$ +0.2839508640+20.88%
90 päivää$ 0--

Mikä on Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Renzo Restaked EIGEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Renzo Restaked EIGEN-rahakkeelle.

Tarkista Renzo Restaked EIGEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

EZEIGEN paikallisiin valuuttoihin

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -rahakkeen tokenomiikka

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EZEIGEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)”

Paljonko Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) on arvoltaan tänään?
EZEIGEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.36 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EZEIGEN-USD-parin nykyinen hinta?
EZEIGEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.36. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Renzo Restaked EIGEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EZEIGEN markkina-arvo on $ 2.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EZEIGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EZEIGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.97M USD.
Mikä oli EZEIGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EZEIGEN saavutti ATH-hinnaksi 5.56 USD.
Mikä oli EZEIGEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EZEIGEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.74914 USD.
Mikä on EZEIGEN-rahakkeen treidausvolyymi?
EZEIGEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EZEIGEN tänä vuonna korkeammalle?
EZEIGEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EZEIGEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.