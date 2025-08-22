Rentberry – hinta (BERRY)
--
--
-28.31%
-28.31%
Rentberry (BERRY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BERRY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BERRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.115481, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BERRY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -28.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Rentberry-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 58.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BERRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 301.47M ja sen kokonaistarjonta on 301473027.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.41K.
Tämän päivän aikana Rentberry – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rentberry – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rentberry – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rentberry – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-51.26%
|60 päivää
|$ 0
|-41.57%
|90 päivää
|$ 0
|--
Rentberry is a transparent home rental service and a price negotiation platform uniting tenants and landlords. It automates all the standard rental tasks from submitting your personal information, credit reports and custom offers, to e-signing rental agreements and online rental payments. Welcome to the Rentberry neighborhood – where new tenants are moving in every day! Tired of secretive bids? Rentberry is the only platform that provides a transparent rental auction with the ability to submit custom offers. See the current highest proposal and the number of people who applied for the property, so you can make an informed decision. Apply for Your Future Home No need to overpay. Once you’ve attended an open house, simply fill out an online personalized application. You can also invite your roommates to apply for the same property. Attach your credit and background reports to make a better impression and seal the deal faster. Pay Rent Online Say goodbye to paper checks! Use Rentberry to schedule your next rental payment. Our secure ACH payment technology allows to connect bank accounts and make rental payments instantly. Sharing the rent? No problem! With Rentberry, you can conveniently split the payments with your roommates. E-Sign Rental Agreement Your application has been approved – congratulations! No need to run across the town to sign a paper contract. We partnered with HelloSign to offer you the ability to execute legally binding documents online. Rentberry uses SSL encryption technology and provides a secure storage for your contracts. Schedule Tours Online Found a perfect place? Schedule a tour and see how it looks in real life. Rentberry makes tours scheduling easy as 1-2-3. Pick among dates suggested by a landlord and we’ll inform him about your choice. Or suggest your own date and wait until a landlord approves it. Request Maintenance Service Maintenance requests are no longer headaches. Tired of making dozens of back-and-forth phone calls or writing emails about a broken sink? Should an issue occur during a long-term apartment renting, just describe it briefly and set the priority of your maintenance request.
