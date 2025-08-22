Rent is Due – hinta (RENTCOIN)
Rent is Due (RENTCOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RENTCOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RENTCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RENTCOIN on muuttunut +6.25% viimeisen tunnin aikana, -3.57% 24 tunnin aikana ja -4.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Rent is Due-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RENTCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.14M ja sen kokonaistarjonta on 999143060.819804. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.27K.
Tämän päivän aikana Rent is Due – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rent is Due – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rent is Due – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rent is Due – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.57%
|30 päivää
|$ 0
|-13.66%
|60 päivää
|$ 0
|+16.16%
|90 päivää
|$ 0
|--
RENTCOIN is a meme project on Solana. House coin has set a precedent and shown the world what a group of committed holders can achieve. And the fact of the matter is that the vast majority of the world pays rent. Even most of those who own, just pay rent to the bank. RENTCOIN is designed to bring all of the renters in the world together so we can hold RENTCOIN and never have to pay a landlord or a bank again. RENTCOIN is about financial freedom from landowning class.
