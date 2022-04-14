Relend USDC (REUSDC) -rahakkeen tokenomiikka
Relend USDC (REUSDC) -rahakkeen tiedot
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking.
Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking.
Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply.
Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds.
We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems.
The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment.
Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Relend USDC (REUSDC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Relend USDC (REUSDC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Relend USDC (REUSDC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Relend USDC (REUSDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä REUSDC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REUSDC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät REUSDC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REUSDC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.