Rekt-logo

Rekt – hinta (REKT)

Ei listattu

1REKT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-6.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Rekt (REKT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:10:00 (UTC+8)

Rekt (REKT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000141
$ 0.00000141$ 0.00000141

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-7.26%

-18.86%

-18.86%

Rekt (REKT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana REKT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REKT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00000141, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REKT on muuttunut -0.70% viimeisen tunnin aikana, -7.26% 24 tunnin aikana ja -18.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rekt (REKT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 365.53M
$ 365.53M$ 365.53M

--
----

$ 365.53M
$ 365.53M$ 365.53M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Rekt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 365.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T ja sen kokonaistarjonta on 420690000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 365.53M.

Rekt (REKT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rekt – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rekt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rekt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rekt – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.26%
30 päivää$ 0+38.45%
60 päivää$ 0+222.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rekt (REKT)

Rekt Brands Inc. encompasses several different verticals spanning art, culture, media, NFTs, and physical goods: Rekt Drinks - Rekt Drinks is considered the official drink of web3. It boasts one of the largest web2 product launches from a web3 brand with 222,456 drinks (flavoured sparkling water) sold out at public launch across 32 different countries in under 48 hours. Rektguy NFT collection - a FREE mint launched in 2022 with over $120M of trading volume and a cult-like community, including holders such as Snoop Dogg, Steve Aoki, Bassjackers and Gary Vaynerchuk. Rekt Art - OSF is a former trader turned artist who has collaborated with Red Bull, Bybit, Ledger, Sotheby’s, Saatchi Gallery, House of Fine Art & more. Rekt Events - events held throughout the year including NYC, London, Paris, Miami, Lisbon, Dubai, Singapore, Las Vegas, Marfa & Taipei. Rekt Radio - a top crypto podcast produced by Rekt and Rug Radio, hosted by OSF, Mando and Keyboard Monkey. It features the biggest names in crypto including Raoul Pal, Beeple, Bitboy, Su Zhu, Ansem, RookieXBT, TraderMayne, Alex Wice, DCInvestor and more. $REKT will be the token that underpins this entire ecosystem, staying true to the project’s memetic routes, while allowing for holders to gain exclusive access to parts of the ecosystem as well as significantly expanding its membership.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rekt-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rekt (REKT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rekt (REKT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rekt-rahakkeelle.

Tarkista Rekt-rahakkeen hintaennuste nyt!

REKT paikallisiin valuuttoihin

Rekt (REKT) -rahakkeen tokenomiikka

Rekt (REKT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REKT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rekt (REKT)”

Paljonko Rekt (REKT) on arvoltaan tänään?
REKT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REKT-USD-parin nykyinen hinta?
REKT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rekt-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REKT markkina-arvo on $ 365.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T USD.
Mikä oli REKT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REKT saavutti ATH-hinnaksi 0.00000141 USD.
Mikä oli REKT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REKT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on REKT-rahakkeen treidausvolyymi?
REKT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REKT tänä vuonna korkeammalle?
REKT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REKT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
