Regent Coin – hinta (REGENT)
-9.40%
+5.47%
-37.44%
-37.44%
Regent Coin (REGENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00769844. Viimeisen 24 tunnin aikana REGENT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00529845 ja korkeimmillaan $ 0.01119661 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.21, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00529845.
Lyhyen aikavälin tuloksissa REGENT on muuttunut -9.40% viimeisen tunnin aikana, +5.47% 24 tunnin aikana ja -37.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Regent Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.88M ja sen kokonaistarjonta on 2900000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.33K.
Tämän päivän aikana Regent Coin – USD -hinta muuttui $ +0.00039904.
Viimeisten 30 päivän aikana Regent Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0058236442.
Viimeisten 60 päivän aikana Regent Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0071303313.
Viimeisten 90 päivän aikana Regent Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0862161610209877.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00039904
|+5.47%
|30 päivää
|$ -0.0058236442
|-75.64%
|60 päivää
|$ -0.0071303313
|-92.62%
|90 päivää
|$ -0.0862161610209877
|-91.80%
What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you. History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives. What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking.
