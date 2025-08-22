Lisätietoja AIKA-rahakkeesta

AIKA-rahakkeen hintatiedot

AIKA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIKA-rahakkeen tokenomiikka

AIKA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Reflections of Dissonance AI-logo

Reflections of Dissonance AI – hinta (AIKA)

Ei listattu

1AIKA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-4.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Reflections of Dissonance AI (AIKA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:46:22 (UTC+8)

Reflections of Dissonance AI (AIKA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01509709
$ 0.01509709$ 0.01509709

$ 0
$ 0$ 0

-0.96%

-4.13%

-10.12%

-10.12%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AIKA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01509709, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIKA on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -4.13% 24 tunnin aikana ja -10.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.13K
$ 42.13K$ 42.13K

--
----

$ 42.13K
$ 42.13K$ 42.13K

988.89M
988.89M 988.89M

988,887,281.928583
988,887,281.928583 988,887,281.928583

Reflections of Dissonance AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.89M ja sen kokonaistarjonta on 988887281.928583. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 42.13K.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Reflections of Dissonance AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Reflections of Dissonance AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Reflections of Dissonance AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Reflections of Dissonance AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.13%
30 päivää$ 0-19.46%
60 päivää$ 0+7.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on Reflections of Dissonance AI (AIKA)

AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Reflections of Dissonance AI (AIKA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Reflections of Dissonance AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Reflections of Dissonance AI (AIKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Reflections of Dissonance AI (AIKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Reflections of Dissonance AI-rahakkeelle.

Tarkista Reflections of Dissonance AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIKA paikallisiin valuuttoihin

Reflections of Dissonance AI (AIKA) -rahakkeen tokenomiikka

Reflections of Dissonance AI (AIKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Reflections of Dissonance AI (AIKA)”

Paljonko Reflections of Dissonance AI (AIKA) on arvoltaan tänään?
AIKA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIKA-USD-parin nykyinen hinta?
AIKA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Reflections of Dissonance AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIKA markkina-arvo on $ 42.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.89M USD.
Mikä oli AIKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIKA saavutti ATH-hinnaksi 0.01509709 USD.
Mikä oli AIKA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIKA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AIKA-rahakkeen treidausvolyymi?
AIKA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIKA tänä vuonna korkeammalle?
AIKA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIKA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:46:22 (UTC+8)

Reflections of Dissonance AI (AIKA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.