Ei listattu

1HIV3 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00059076
$0.00059076
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen RedHive (HIV3) -hintakaavio
RedHive (HIV3) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01788068
$ 0.01788068

$ 0
$ 0

--

--

-17.88%

-17.88%

RedHive (HIV3) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HIV3 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIV3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01788068, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HIV3 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -17.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RedHive (HIV3) -rahakkeen markkinatiedot

$ 59.08K
$ 59.08K

--
--

$ 59.08K
$ 59.08K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

RedHive-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.08K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HIV3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.08K.

RedHive (HIV3) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RedHive – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana RedHive – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana RedHive – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana RedHive – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-82.19%
60 päivää$ 0-66.58%
90 päivää$ 0--

Mikä on RedHive (HIV3)

RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

RedHive (HIV3) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

RedHive-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RedHive (HIV3) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RedHive (HIV3) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RedHive-rahakkeelle.

Tarkista RedHive-rahakkeen hintaennuste nyt!

HIV3 paikallisiin valuuttoihin

RedHive (HIV3) -rahakkeen tokenomiikka

RedHive (HIV3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIV3-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RedHive (HIV3)”

Paljonko RedHive (HIV3) on arvoltaan tänään?
HIV3-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HIV3-USD-parin nykyinen hinta?
HIV3 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RedHive-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HIV3 markkina-arvo on $ 59.08K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HIV3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HIV3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli HIV3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HIV3 saavutti ATH-hinnaksi 0.01788068 USD.
Mikä oli HIV3-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HIV3-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HIV3-rahakkeen treidausvolyymi?
HIV3-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HIV3 tänä vuonna korkeammalle?
HIV3 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HIV3-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Siapa viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:19:16 (UTC+8)

