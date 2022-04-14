Redemption Of Pets (ROP) -rahakkeen tokenomiikka
Redemption Of Pets (ROP) -rahakkeen tiedot
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
Redemption Of Pets (ROP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Redemption Of Pets (ROP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Redemption Of Pets (ROP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Redemption Of Pets (ROP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ROP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ROP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.