Redemption Of Pets (ROP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04372014. Viimeisen 24 tunnin aikana ROP on vaihdellut alimmillaan $ 0.04350486 ja korkeimmillaan $ 0.04971658 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.907255, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03400078.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ROP on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -11.20% 24 tunnin aikana ja -9.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Redemption Of Pets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.71K.
Tämän päivän aikana Redemption Of Pets – USD -hinta muuttui $ -0.00551499055289313.
Viimeisten 30 päivän aikana Redemption Of Pets – USD -hinnan muutos oli $ -0.0131682525.
Viimeisten 60 päivän aikana Redemption Of Pets – USD -hinnan muutos oli $ +0.0073576885.
Viimeisten 90 päivän aikana Redemption Of Pets – USD -hinnan muutos oli $ -0.03056477607480837.
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
