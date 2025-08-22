Lisätietoja GDUPI-rahakkeesta

GDUPI-rahakkeen hintatiedot

GDUPI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GDUPI-rahakkeen tokenomiikka

GDUPI-rahakkeen hintaennuste

redacted gdupi-logo

redacted gdupi – hinta (GDUPI)

Ei listattu

1GDUPI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen redacted gdupi (GDUPI) -hintakaavio
redacted gdupi (GDUPI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-2.26%

-17.70%

-17.70%

redacted gdupi (GDUPI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GDUPI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GDUPI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GDUPI on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -2.26% 24 tunnin aikana ja -17.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

redacted gdupi (GDUPI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 233.36K
$ 233.36K$ 233.36K

--
----

$ 233.36K
$ 233.36K$ 233.36K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

redacted gdupi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 233.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GDUPI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 99999999999.99998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 233.36K.

redacted gdupi (GDUPI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana redacted gdupi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana redacted gdupi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana redacted gdupi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana redacted gdupi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.26%
30 päivää$ 0-10.11%
60 päivää$ 0+51.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on redacted gdupi (GDUPI)

$GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes.

redacted gdupi (GDUPI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

redacted gdupi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon redacted gdupi (GDUPI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko redacted gdupi (GDUPI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita redacted gdupi-rahakkeelle.

Tarkista redacted gdupi-rahakkeen hintaennuste nyt!

GDUPI paikallisiin valuuttoihin

redacted gdupi (GDUPI) -rahakkeen tokenomiikka

redacted gdupi (GDUPI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GDUPI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”redacted gdupi (GDUPI)”

Paljonko redacted gdupi (GDUPI) on arvoltaan tänään?
GDUPI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GDUPI-USD-parin nykyinen hinta?
GDUPI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on redacted gdupi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GDUPI markkina-arvo on $ 233.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GDUPI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GDUPI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli GDUPI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GDUPI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli GDUPI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GDUPI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GDUPI-rahakkeen treidausvolyymi?
GDUPI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GDUPI tänä vuonna korkeammalle?
GDUPI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GDUPI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
redacted gdupi (GDUPI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

