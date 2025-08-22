Lisätietoja KOVU-rahakkeesta

Red Siberian Husky-logo

Red Siberian Husky – hinta (KOVU)

Ei listattu

1KOVU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.70%1D
USD
Reaaliaikainen Red Siberian Husky (KOVU) -hintakaavio
Red Siberian Husky (KOVU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00651786
$ 0.00651786$ 0.00651786

$ 0
$ 0$ 0

-0.96%

-3.70%

-10.48%

-10.48%

Red Siberian Husky (KOVU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KOVU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOVU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00651786, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KOVU on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -3.70% 24 tunnin aikana ja -10.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Red Siberian Husky (KOVU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.31K
$ 18.31K$ 18.31K

--
----

$ 18.31K
$ 18.31K$ 18.31K

999.17M
999.17M 999.17M

999,168,775.011783
999,168,775.011783 999,168,775.011783

Red Siberian Husky-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KOVU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.17M ja sen kokonaistarjonta on 999168775.011783. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.31K.

Red Siberian Husky (KOVU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Red Siberian Husky – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Red Siberian Husky – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Red Siberian Husky – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Red Siberian Husky – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.70%
30 päivää$ 0-21.51%
60 päivää$ 0-37.37%
90 päivää$ 0--

Mikä on Red Siberian Husky (KOVU)

When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Red Siberian Husky (KOVU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Red Siberian Husky-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Red Siberian Husky (KOVU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Red Siberian Husky (KOVU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Red Siberian Husky-rahakkeelle.

Tarkista Red Siberian Husky-rahakkeen hintaennuste nyt!

KOVU paikallisiin valuuttoihin

Red Siberian Husky (KOVU) -rahakkeen tokenomiikka

Red Siberian Husky (KOVU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOVU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Red Siberian Husky (KOVU)”

Paljonko Red Siberian Husky (KOVU) on arvoltaan tänään?
KOVU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KOVU-USD-parin nykyinen hinta?
KOVU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Red Siberian Husky-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KOVU markkina-arvo on $ 18.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KOVU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KOVU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.17M USD.
Mikä oli KOVU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KOVU saavutti ATH-hinnaksi 0.00651786 USD.
Mikä oli KOVU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KOVU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KOVU-rahakkeen treidausvolyymi?
KOVU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KOVU tänä vuonna korkeammalle?
KOVU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOVU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

