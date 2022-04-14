Recovery Right (RRT) -rahakkeen tokenomiikka
Recovery Right (RRT) -rahakkeen tiedot
Recovery Right Tokens (RRTs) are digital tokens evidencing a limited-recourse, contingent obligation of the Bitfinex Group. RRTs are notional credits, are solely dependent on the Bitfinex Group’s recovery of Losses sustained during a theft in August 2016, and are subordinated to any and all other claims against the Bitfinex Group, including claims related to the Losses.
RRTs were initially created as an incentive for BFX token holders converting to equity; that in the event of any recovery of stolen bitcoins from Bitfinex, BFX token holders would be repaid first, followed by any remaining bitcoins being distributed among RRT holders. As of April 03, 2017, all outstanding BFX tokens have either been converted to equity or redeemed.
Recovery Right (RRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Recovery Right (RRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Recovery Right (RRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Recovery Right (RRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RRT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
RRT-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne RRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.