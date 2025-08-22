Lisätietoja RECORD-rahakkeesta

Record Nexus – hinta (RECORD)

1RECORD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00167104
$0.00167104
-6.10%1D
Reaaliaikainen Record Nexus (RECORD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:01:40 (UTC+8)

Record Nexus (RECORD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00159
24 h:n matalin
$ 0.00178309
24 h:n korkein

$ 0.00159
$ 0.00178309
$ 0.03335107
$ 0
+1.07%

-6.12%

-33.17%

-33.17%

Record Nexus (RECORD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00167104. Viimeisen 24 tunnin aikana RECORD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00159 ja korkeimmillaan $ 0.00178309 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RECORD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03335107, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RECORD on muuttunut +1.07% viimeisen tunnin aikana, -6.12% 24 tunnin aikana ja -33.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Record Nexus (RECORD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 787.91K
--
$ 1.67M
471.51M
1,000,000,000.0
Record Nexus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 787.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RECORD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 471.51M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.67M.

Record Nexus (RECORD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Record Nexus – USD -hinta muuttui $ -0.000108975594453853.
Viimeisten 30 päivän aikana Record Nexus – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002442619.
Viimeisten 60 päivän aikana Record Nexus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009443108.
Viimeisten 90 päivän aikana Record Nexus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008332082979881234.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000108975594453853-6.12%
30 päivää$ -0.0002442619-14.61%
60 päivää$ +0.0009443108+56.51%
90 päivää$ +0.0008332082979881234+99.45%

Mikä on Record Nexus (RECORD)

RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Record Nexus (RECORD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto
Virallinen verkkosivusto

Record Nexus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Record Nexus (RECORD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Record Nexus (RECORD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Record Nexus-rahakkeelle.

Tarkista Record Nexus-rahakkeen hintaennuste nyt!

RECORD paikallisiin valuuttoihin

Record Nexus (RECORD) -rahakkeen tokenomiikka

Record Nexus (RECORD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RECORD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Record Nexus (RECORD)”

Paljonko Record Nexus (RECORD) on arvoltaan tänään?
RECORD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00167104 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RECORD-USD-parin nykyinen hinta?
RECORD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00167104. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Record Nexus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RECORD markkina-arvo on $ 787.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RECORD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RECORD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 471.51M USD.
Mikä oli RECORD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RECORD saavutti ATH-hinnaksi 0.03335107 USD.
Mikä oli RECORD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RECORD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RECORD-rahakkeen treidausvolyymi?
RECORD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RECORD tänä vuonna korkeammalle?
RECORD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RECORD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Record Nexus (RECORD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.