Rebel by Virtuals-logo

Rebel by Virtuals – hinta (REBELZ)

Ei listattu

1REBELZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+9.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Rebel by Virtuals (REBELZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:30:56 (UTC+8)

Rebel by Virtuals (REBELZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395959
$ 0.00395959$ 0.00395959

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+9.14%

+40.46%

+40.46%

Rebel by Virtuals (REBELZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana REBELZ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REBELZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00395959, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REBELZ on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, +9.14% 24 tunnin aikana ja +40.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rebel by Virtuals (REBELZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.90K
$ 18.90K$ 18.90K

--
----

$ 18.90K
$ 18.90K$ 18.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Rebel by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REBELZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.90K.

Rebel by Virtuals (REBELZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rebel by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rebel by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rebel by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rebel by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+9.14%
30 päivää$ 0+7.56%
60 päivää$ 0+20.59%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rebel by Virtuals (REBELZ)

Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.

Rebel by Virtuals (REBELZ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Rebel by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rebel by Virtuals (REBELZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rebel by Virtuals (REBELZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rebel by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Rebel by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

REBELZ paikallisiin valuuttoihin

Rebel by Virtuals (REBELZ) -rahakkeen tokenomiikka

Rebel by Virtuals (REBELZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REBELZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rebel by Virtuals (REBELZ)”

Paljonko Rebel by Virtuals (REBELZ) on arvoltaan tänään?
REBELZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REBELZ-USD-parin nykyinen hinta?
REBELZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rebel by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REBELZ markkina-arvo on $ 18.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REBELZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REBELZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli REBELZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REBELZ saavutti ATH-hinnaksi 0.00395959 USD.
Mikä oli REBELZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REBELZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on REBELZ-rahakkeen treidausvolyymi?
REBELZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REBELZ tänä vuonna korkeammalle?
REBELZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REBELZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
