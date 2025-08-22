Rebel Bots – hinta (RBLS)
Rebel Bots (RBLS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RBLS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RBLS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.73, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RBLS on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -4.18% 24 tunnin aikana ja -54.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Rebel Bots-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RBLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 285.03M ja sen kokonaistarjonta on 285033089.999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.56K.
Tämän päivän aikana Rebel Bots – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rebel Bots – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rebel Bots – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rebel Bots – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.18%
|30 päivää
|$ 0
|-33.99%
|60 päivää
|$ 0
|+22.91%
|90 päivää
|$ 0
|--
RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper.
Rebel Bots (RBLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RBLS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.