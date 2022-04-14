ReBaseChain (BASE) -rahakkeen tokenomiikka
ReBaseChain (BASE) -rahakkeen tiedot
What is the project about? ReBasechain is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the decentralized finance (DeFi) landscape. It introduces a novel and innovative concept called “Adaptive Rebase Mechanism,” which aims to provide superior stability and enhanced liquidity to its users. Unlike traditional stablecoins pegged to fiat currencies, ReBasechain redefines stability by dynamically adjusting its token supply based on market conditions. ReBasechain emerges as a pioneering blockchain project, offering a truly unique concept with its Adaptive Rebase Mechanism and innovative consensus algorithm. By prioritizing stability, scalability, and security, ReBasechain presents itself as a reliable foundation for a wide array of applications, spanning from DeFi to supply chain management. With a clear roadmap and an engaged community, ReBasechain aims to shape the future of decentralized finance and blockchain technology.
ReBaseChain (BASE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu ReBaseChain (BASE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
ReBaseChain (BASE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
ReBaseChain (BASE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BASE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BASE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BASE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BASE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
BASE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BASE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BASE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.