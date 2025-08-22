RealWorldWeed – hinta (RWW)
-0.72%
+2.33%
-24.27%
-24.27%
RealWorldWeed (RWW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RWW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RWW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RWW on muuttunut -0.72% viimeisen tunnin aikana, +2.33% 24 tunnin aikana ja -24.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
RealWorldWeed-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 72.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RWW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.96M ja sen kokonaistarjonta on 999955203.002222. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 72.88K.
Tämän päivän aikana RealWorldWeed – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana RealWorldWeed – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana RealWorldWeed – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana RealWorldWeed – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+2.33%
|30 päivää
|$ 0
|-33.83%
|60 päivää
|$ 0
|-42.39%
|90 päivää
|$ 0
|--
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
