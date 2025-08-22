Lisätietoja REG-rahakkeesta

RealToken Ecosystem Governance-logo

RealToken Ecosystem Governance – hinta (REG)

Ei listattu

1REG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.170292
$0.170292$0.170292
-3.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen RealToken Ecosystem Governance (REG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:09:52 (UTC+8)

RealToken Ecosystem Governance (REG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.169406
$ 0.169406$ 0.169406
24 h:n matalin
$ 0.175847
$ 0.175847$ 0.175847
24 h:n korkein

$ 0.169406
$ 0.169406$ 0.169406

$ 0.175847
$ 0.175847$ 0.175847

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 0.140432
$ 0.140432$ 0.140432

-0.01%

-3.19%

+14.46%

+14.46%

RealToken Ecosystem Governance (REG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.17021. Viimeisen 24 tunnin aikana REG on vaihdellut alimmillaan $ 0.169406 ja korkeimmillaan $ 0.175847 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.99, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.140432.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REG on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -3.19% 24 tunnin aikana ja +14.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RealToken Ecosystem Governance (REG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.45M
$ 12.45M$ 12.45M

--
----

$ 85.37M
$ 85.37M$ 85.37M

73.16M
73.16M 73.16M

501,558,600.9051798
501,558,600.9051798 501,558,600.9051798

RealToken Ecosystem Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.16M ja sen kokonaistarjonta on 501558600.9051798. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 85.37M.

RealToken Ecosystem Governance (REG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RealToken Ecosystem Governance – USD -hinta muuttui $ -0.0056166461698622.
Viimeisten 30 päivän aikana RealToken Ecosystem Governance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0399915203.
Viimeisten 60 päivän aikana RealToken Ecosystem Governance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0768831421.
Viimeisten 90 päivän aikana RealToken Ecosystem Governance – USD -hinnan muutos oli $ -0.2714445194732418.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0056166461698622-3.19%
30 päivää$ -0.0399915203-23.49%
60 päivää$ -0.0768831421-45.16%
90 päivää$ -0.2714445194732418-61.46%

Mikä on RealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

RealToken Ecosystem Governance (REG) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

RealToken Ecosystem Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RealToken Ecosystem Governance (REG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RealToken Ecosystem Governance (REG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RealToken Ecosystem Governance-rahakkeelle.

Tarkista RealToken Ecosystem Governance-rahakkeen hintaennuste nyt!

REG paikallisiin valuuttoihin

RealToken Ecosystem Governance (REG) -rahakkeen tokenomiikka

RealToken Ecosystem Governance (REG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RealToken Ecosystem Governance (REG)”

Paljonko RealToken Ecosystem Governance (REG) on arvoltaan tänään?
REG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.17021 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REG-USD-parin nykyinen hinta?
REG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.17021. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RealToken Ecosystem Governance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REG markkina-arvo on $ 12.45M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.16M USD.
Mikä oli REG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REG saavutti ATH-hinnaksi 1.99 USD.
Mikä oli REG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.140432 USD.
Mikä on REG-rahakkeen treidausvolyymi?
REG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REG tänä vuonna korkeammalle?
REG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.