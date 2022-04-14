Realis Worlds (REALIS) -rahakkeen tokenomiikka
Realis Worlds (REALIS) -rahakkeen tiedot
Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction.
The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives.
Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.
Realis Worlds (REALIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Realis Worlds (REALIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Realis Worlds (REALIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Realis Worlds (REALIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä REALIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REALIS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät REALIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REALIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.