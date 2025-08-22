Realis Worlds – hinta (REALIS)
Realis Worlds (REALIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00141014. Viimeisen 24 tunnin aikana REALIS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00139062 ja korkeimmillaan $ 0.0014944 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REALIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04736015, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00085332.
Lyhyen aikavälin tuloksissa REALIS on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -4.73% 24 tunnin aikana ja -24.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Realis Worlds-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REALIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 954.89M ja sen kokonaistarjonta on 998962711.552318. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.41M.
Tämän päivän aikana Realis Worlds – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Realis Worlds – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001022892.
Viimeisten 60 päivän aikana Realis Worlds – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003984175.
Viimeisten 90 päivän aikana Realis Worlds – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014003955455804158.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.73%
|30 päivää
|$ -0.0001022892
|-7.25%
|60 päivää
|$ -0.0003984175
|-28.25%
|90 päivää
|$ -0.0014003955455804158
|-49.82%
Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.
