RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage.
RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars:
💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace
🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game.
📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing!
$FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products.
What's coming in the near future:
- FEVR Battle Arena Game
- Marketplace Challenges & Achievements
- Public User Profiles & Leaderboards
- Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)
- NFT Bidding and User Notifications
- Experience (LVL) System in-game and in-marketplace
- NFT Fusion (By burning NFTs)
- New Litepaper
- New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)
- New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)
- Blockchain integration into Fantasy Leagues
- New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)
- Mass Marketing
Tutustu RealFevr (FEVR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
RealFevr (FEVR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RealFevr (FEVR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FEVR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FEVR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FEVR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FEVR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.