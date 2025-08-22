RealFevr – hinta (FEVR)
RealFevr (FEVR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000242. Viimeisen 24 tunnin aikana FEVR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000024 ja korkeimmillaan $ 0.00000245 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FEVR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01544109, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000014.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FEVR on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja -9.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
RealFevr-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FEVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.03B ja sen kokonaistarjonta on 16000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.78K.
Tämän päivän aikana RealFevr – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana RealFevr – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000011492.
Viimeisten 60 päivän aikana RealFevr – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000009599.
Viimeisten 90 päivän aikana RealFevr – USD -hinnan muutos oli $ -0.000007490705015358073.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.49%
|30 päivää
|$ +0.0000011492
|+47.49%
|60 päivää
|$ -0.0000009599
|-39.66%
|90 päivää
|$ -0.000007490705015358073
|-75.58%
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: - FEVR Battle Arena Game - Marketplace Challenges & Achievements - Public User Profiles & Leaderboards - Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace) - NFT Bidding and User Notifications - Experience (LVL) System in-game and in-marketplace - NFT Fusion (By burning NFTs) - New Litepaper - New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes) - New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects) - Blockchain integration into Fantasy Leagues - New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more) - Mass Marketing
