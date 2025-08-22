Re7 FRAX – hinta (RE7FRAX)
+0.01%
+0.01%
+0.05%
+0.05%
Re7 FRAX (RE7FRAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.023. Viimeisen 24 tunnin aikana RE7FRAX on vaihdellut alimmillaan $ 1.022 ja korkeimmillaan $ 1.024 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RE7FRAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.027, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.985762.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RE7FRAX on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja +0.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Re7 FRAX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 180.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RE7FRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 176.60K ja sen kokonaistarjonta on 176595.8333103465. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 180.67K.
Tämän päivän aikana Re7 FRAX – USD -hinta muuttui $ +0.00014732.
Viimeisten 30 päivän aikana Re7 FRAX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021074823.
Viimeisten 60 päivän aikana Re7 FRAX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0037815195.
Viimeisten 90 päivän aikana Re7 FRAX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0045923795120658.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00014732
|+0.01%
|30 päivää
|$ +0.0021074823
|+0.21%
|60 päivää
|$ +0.0037815195
|+0.37%
|90 päivää
|$ +0.0045923795120658
|+0.45%
The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Re7 FRAX (RE7FRAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Re7 FRAX (RE7FRAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Re7 FRAX-rahakkeelle.
Tarkista Re7 FRAX-rahakkeen hintaennuste nyt!
Re7 FRAX (RE7FRAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RE7FRAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.