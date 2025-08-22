Lisätietoja QUEST-rahakkeesta

RavenQuest – hinta (QUEST)

Ei listattu

1QUEST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03069824
$0.03069824
+0.60%1D
USD
Reaaliaikainen RavenQuest (QUEST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:23:56 (UTC+8)

RavenQuest (QUEST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03002294
$ 0.03002294
24 h:n matalin
$ 0.03179635
$ 0.03179635
24 h:n korkein

$ 0.03002294
$ 0.03002294

$ 0.03179635
$ 0.03179635

$ 0.128556
$ 0.128556

$ 0.0271767
$ 0.0271767

+1.12%

-0.64%

-13.71%

-13.71%

RavenQuest (QUEST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03069869. Viimeisen 24 tunnin aikana QUEST on vaihdellut alimmillaan $ 0.03002294 ja korkeimmillaan $ 0.03179635 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUEST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.128556, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0271767.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QUEST on muuttunut +1.12% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -13.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RavenQuest (QUEST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.30M
$ 2.30M

--
--

$ 30.70M
$ 30.70M

75.05M
75.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

RavenQuest-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUEST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.05M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.70M.

RavenQuest (QUEST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RavenQuest – USD -hinta muuttui $ -0.00019876388481085.
Viimeisten 30 päivän aikana RavenQuest – USD -hinnan muutos oli $ -0.0057057598.
Viimeisten 60 päivän aikana RavenQuest – USD -hinnan muutos oli $ -0.0121666337.
Viimeisten 90 päivän aikana RavenQuest – USD -hinnan muutos oli $ -0.03931417990857308.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00019876388481085-0.64%
30 päivää$ -0.0057057598-18.58%
60 päivää$ -0.0121666337-39.63%
90 päivää$ -0.03931417990857308-56.15%

Mikä on RavenQuest (QUEST)

RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

RavenQuest (QUEST) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

RavenQuest-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RavenQuest (QUEST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RavenQuest (QUEST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RavenQuest-rahakkeelle.

Tarkista RavenQuest-rahakkeen hintaennuste nyt!

QUEST paikallisiin valuuttoihin

RavenQuest (QUEST) -rahakkeen tokenomiikka

RavenQuest (QUEST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUEST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RavenQuest (QUEST)”

Paljonko RavenQuest (QUEST) on arvoltaan tänään?
QUEST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03069869 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QUEST-USD-parin nykyinen hinta?
QUEST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03069869. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RavenQuest-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QUEST markkina-arvo on $ 2.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QUEST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QUEST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.05M USD.
Mikä oli QUEST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QUEST saavutti ATH-hinnaksi 0.128556 USD.
Mikä oli QUEST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QUEST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0271767 USD.
Mikä on QUEST-rahakkeen treidausvolyymi?
QUEST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QUEST tänä vuonna korkeammalle?
QUEST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QUEST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:23:56 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.