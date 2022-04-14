Ratio1 (R1) -rahakkeen tokenomiikka
Ratio1 (R1) -rahakkeen tiedot
Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.
Ratio1 (R1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Ratio1 (R1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Ratio1 (R1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ratio1 (R1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä R1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta R1-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät R1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu R1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
R1-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.