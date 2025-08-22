Lisätietoja R1-rahakkeesta

R1-rahakkeen hintatiedot

R1-rahakkeen valkoinen paperi

R1-rahakkeen virallinen verkkosivusto

R1-rahakkeen tokenomiikka

R1-rahakkeen hintaennuste

Ratio1 – hinta (R1)

Ei listattu

1R1 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.86
$1.86$1.86
+0.40%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ratio1 (R1) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:09:28 (UTC+8)

Ratio1 (R1) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
24 h:n matalin
$ 1.88
$ 1.88$ 1.88
24 h:n korkein

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

+0.05%

+0.43%

-39.71%

-39.71%

Ratio1 (R1) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.86. Viimeisen 24 tunnin aikana R1 on vaihdellut alimmillaan $ 1.8 ja korkeimmillaan $ 1.88 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. R1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.33.

Lyhyen aikavälin tuloksissa R1 on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -39.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ratio1 (R1) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

--
----

$ 8.06M
$ 8.06M$ 8.06M

961.19K
961.19K 961.19K

4,329,474.690109355
4,329,474.690109355 4,329,474.690109355

Ratio1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. R1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.19K ja sen kokonaistarjonta on 4329474.690109355. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.06M.

Ratio1 (R1) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ratio1 – USD -hinta muuttui $ +0.00804047.
Viimeisten 30 päivän aikana Ratio1 – USD -hinnan muutos oli $ -0.1218657120.
Viimeisten 60 päivän aikana Ratio1 – USD -hinnan muutos oli $ -0.9420873960.
Viimeisten 90 päivän aikana Ratio1 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00804047+0.43%
30 päivää$ -0.1218657120-6.55%
60 päivää$ -0.9420873960-50.64%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ratio1 (R1)

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

Ratio1-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ratio1 (R1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ratio1 (R1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ratio1-rahakkeelle.

Tarkista Ratio1-rahakkeen hintaennuste nyt!

R1 paikallisiin valuuttoihin

Ratio1 (R1) -rahakkeen tokenomiikka

Ratio1 (R1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää R1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ratio1 (R1)”

Paljonko Ratio1 (R1) on arvoltaan tänään?
R1-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.86 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on R1-USD-parin nykyinen hinta?
R1 -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.86. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ratio1-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen R1 markkina-arvo on $ 1.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on R1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
R1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.19K USD.
Mikä oli R1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
R1 saavutti ATH-hinnaksi 9.04 USD.
Mikä oli R1-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
R1-rahakkeen ATL-hinta oli 1.33 USD.
Mikä on R1-rahakkeen treidausvolyymi?
R1-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko R1 tänä vuonna korkeammalle?
R1 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso R1-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:09:28 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.