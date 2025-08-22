Lisätietoja RGT-rahakkeesta

Rari Governance-logo

Rari Governance – hinta (RGT)

Ei listattu

1RGT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.062787
$0.062787$0.062787
-1.00%1D
USD
Reaaliaikainen Rari Governance (RGT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:40:15 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.062359
$ 0.062359$ 0.062359
24 h:n matalin
$ 0.071924
$ 0.071924$ 0.071924
24 h:n korkein

$ 0.062359
$ 0.062359$ 0.062359

$ 0.071924
$ 0.071924$ 0.071924

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

$ 0.051524
$ 0.051524$ 0.051524

-0.70%

-1.00%

-0.76%

-0.76%

Rari Governance (RGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.062787. Viimeisen 24 tunnin aikana RGT on vaihdellut alimmillaan $ 0.062359 ja korkeimmillaan $ 0.071924 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 64.62, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.051524.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RGT on muuttunut -0.70% viimeisen tunnin aikana, -1.00% 24 tunnin aikana ja -0.76% viimeisten 7 päivän aikana.

Rari Governance (RGT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 709.03K
$ 709.03K$ 709.03K

--
----

$ 786.48K
$ 786.48K$ 786.48K

11.26M
11.26M 11.26M

12,485,047.99443493
12,485,047.99443493 12,485,047.99443493

Rari Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 709.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.26M ja sen kokonaistarjonta on 12485047.99443493. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 786.48K.

Rari Governance (RGT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rari Governance – USD -hinta muuttui $ -0.00063882552625405.
Viimeisten 30 päivän aikana Rari Governance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0188949063.
Viimeisten 60 päivän aikana Rari Governance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014041245.
Viimeisten 90 päivän aikana Rari Governance – USD -hinnan muutos oli $ -0.03598492074620333.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00063882552625405-1.00%
30 päivää$ -0.0188949063-30.09%
60 päivää$ +0.0014041245+2.24%
90 päivää$ -0.03598492074620333-36.43%

Mikä on Rari Governance (RGT)

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

Rari Governance (RGT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Rari Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rari Governance (RGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rari Governance (RGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rari Governance-rahakkeelle.

Tarkista Rari Governance-rahakkeen hintaennuste nyt!

RGT paikallisiin valuuttoihin

Rari Governance (RGT) -rahakkeen tokenomiikka

Rari Governance (RGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rari Governance (RGT)”

Paljonko Rari Governance (RGT) on arvoltaan tänään?
RGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.062787 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RGT-USD-parin nykyinen hinta?
RGT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.062787. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rari Governance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RGT markkina-arvo on $ 709.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.26M USD.
Mikä oli RGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RGT saavutti ATH-hinnaksi 64.62 USD.
Mikä oli RGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RGT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.051524 USD.
Mikä on RGT-rahakkeen treidausvolyymi?
RGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RGT tänä vuonna korkeammalle?
RGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RGT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:40:15 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.