Rapids-logo

Rapids – hinta (RPD)

Ei listattu

1RPD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00016701
$0.00016701$0.00016701
-5.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Rapids (RPD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:30:27 (UTC+8)

Rapids (RPD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.122474
$ 0.122474$ 0.122474

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-5.44%

-28.94%

-28.94%

Rapids (RPD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RPD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RPD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.122474, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RPD on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -5.44% 24 tunnin aikana ja -28.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rapids (RPD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.73K
$ 1.73K$ 1.73K

--
----

$ 3.18K
$ 3.18K$ 3.18K

10.39M
10.39M 10.39M

19,053,252.23311257
19,053,252.23311257 19,053,252.23311257

Rapids-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RPD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.39M ja sen kokonaistarjonta on 19053252.23311257. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.18K.

Rapids (RPD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rapids – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rapids – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rapids – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rapids – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.44%
30 päivää$ 0-35.73%
60 päivää$ 0-32.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rapids (RPD)

We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.

Rapids (RPD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Rapids-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rapids (RPD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rapids (RPD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rapids-rahakkeelle.

Tarkista Rapids-rahakkeen hintaennuste nyt!

RPD paikallisiin valuuttoihin

Rapids (RPD) -rahakkeen tokenomiikka

Rapids (RPD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RPD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.