Rapids (RPD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RPD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RPD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.122474, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RPD on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -5.44% 24 tunnin aikana ja -28.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Rapids-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RPD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.39M ja sen kokonaistarjonta on 19053252.23311257. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.18K.
Tämän päivän aikana Rapids – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rapids – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rapids – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rapids – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.44%
|30 päivää
|$ 0
|-35.73%
|60 päivää
|$ 0
|-32.13%
|90 päivää
|$ 0
|--
We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.
Rapids (RPD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RPD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
