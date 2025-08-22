Lisätietoja RAM-rahakkeesta

Reaaliaikainen Ramses Exchange (RAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:23:41 (UTC+8)

Ramses Exchange (RAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01693187
$ 0.01693187$ 0.01693187
24 h:n matalin
$ 0.01848054
$ 0.01848054$ 0.01848054
24 h:n korkein

$ 0.01693187
$ 0.01693187$ 0.01693187

$ 0.01848054
$ 0.01848054$ 0.01848054

$ 0.259019
$ 0.259019$ 0.259019

$ 0.00490056
$ 0.00490056$ 0.00490056

+0.81%

-3.14%

-10.01%

-10.01%

Ramses Exchange (RAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01767174. Viimeisen 24 tunnin aikana RAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01693187 ja korkeimmillaan $ 0.01848054 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.259019, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00490056.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAM on muuttunut +0.81% viimeisen tunnin aikana, -3.14% 24 tunnin aikana ja -10.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ramses Exchange (RAM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

--
----

$ 14.74M
$ 14.74M$ 14.74M

127.46M
127.46M 127.46M

835,222,137.9070059
835,222,137.9070059 835,222,137.9070059

Ramses Exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.46M ja sen kokonaistarjonta on 835222137.9070059. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.74M.

Ramses Exchange (RAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ramses Exchange – USD -hinta muuttui $ -0.00057425940013221.
Viimeisten 30 päivän aikana Ramses Exchange – USD -hinnan muutos oli $ -0.0023655656.
Viimeisten 60 päivän aikana Ramses Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.0054389568.
Viimeisten 90 päivän aikana Ramses Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.007377410915134197.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00057425940013221-3.14%
30 päivää$ -0.0023655656-13.38%
60 päivää$ +0.0054389568+30.78%
90 päivää$ +0.007377410915134197+71.66%

Mikä on Ramses Exchange (RAM)

RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ramses Exchange (RAM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ramses Exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ramses Exchange (RAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ramses Exchange (RAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ramses Exchange-rahakkeelle.

Tarkista Ramses Exchange-rahakkeen hintaennuste nyt!

RAM paikallisiin valuuttoihin

Ramses Exchange (RAM) -rahakkeen tokenomiikka

Ramses Exchange (RAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ramses Exchange (RAM)”

Paljonko Ramses Exchange (RAM) on arvoltaan tänään?
RAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01767174 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAM-USD-parin nykyinen hinta?
RAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01767174. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ramses Exchange-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAM markkina-arvo on $ 2.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.46M USD.
Mikä oli RAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAM saavutti ATH-hinnaksi 0.259019 USD.
Mikä oli RAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00490056 USD.
Mikä on RAM-rahakkeen treidausvolyymi?
RAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RAM tänä vuonna korkeammalle?
RAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:23:41 (UTC+8)

Ramses Exchange (RAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.