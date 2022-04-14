Ramestta (RAMA) -rahakkeen tokenomiikka
For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity.
it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second.
Ramestta (RAMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Ramestta (RAMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Ramestta (RAMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ramestta (RAMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RAMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAMA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RAMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.