raiseme (RAISEME) -rahakkeen tokenomiikka
raiseme (RAISEME) -rahakkeen tiedot
$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments.
While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community.
It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun.
Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.
raiseme (RAISEME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu raiseme (RAISEME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
raiseme (RAISEME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
raiseme (RAISEME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RAISEME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAISEME-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RAISEME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAISEME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
RAISEME-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne RAISEME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RAISEME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.